S O S Gli Apennini si spopolano

(Di sabato 9 marzo 2024) Quest'area fondamentale del territorio italiano è sempre più spopolata, nonostante potenzialità straordinarie (vi si concentra, per esempio, la metà delle eccellenze enogastronomiche nazionale). Così oggi diventa necessario salvarla. E rilanciarla. C'è un pezzo d'Italia che si sfarina, smotta in silenzio verso un eterno passato. È l'osso - per stare all'efficace rappresentazione che ne dette l'economista Manlio Rossi Doria - che sbianca nell'indifferenza di chi sta solo attaccato alla polpa: le pianure, le periferie urbanizzate. L'erosione di popolazione oggi è un dato drammatico, soprattutto nella parte meridionale di quella che è la spina dorsale della penisola. Gli effetti sono visibili: quando la terra frana come è successo in Romagna, in Toscana, nelle Marche con l'alluvione del maggio scorso è perché nessuno più in alto la cura, la sorveglia, la trattiene.