L’appello di Yulia Navalnaya per le elezioni in Russia : “Il 17 marzo tutti al seggio alle 12 - potete votare qualsiasi candidato tranne Putin”. Yulia Navalnaya ha esortato i russi a partecipare all’azione “Mezzogiorno contro Putin“. La vedova di Alexei Navalny, ha rilanciato con un video diffuso su ... (Leggi)

Russia: Yulia Navalnaya, 'grazie a chi ha reso omaggio ad Alexey': Berlino, 9 mar. (Adnkronos) - ''I genitori di Alexei esprimono gratitudine a tutti coloro che sono venuti e vengono a salutarlo e lo ricordano''. Così Yulia Navalnaya in un tweet scrivendo che ''oggi ...lanuovasardegna

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kiev: non escludiamo la comparsa di truppe occidentali sul territorio: Allerta dell'ambasciata statunitense in Russia che consiglia ai cittadini americani di evitare i grandi raduni a Mosca ancora per le prossime 24 ore a causa di possibili attentati terroristici. Anche ...informazione

Nadezhdin: «Io escluso dal voto in Russia perché faccio paura a Putin»: Parla l’oppositore squalificato all’ultimo dalle elezioni del 17 marzo. «Non ho ricevuto aiuti dall’esterno e non muovo attacchi personali al presidente: per questo sono libero» ...corriere