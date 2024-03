Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 9 marzo 2024) Dal 63enne arrestato per aver ascoltato podcast contro, al poeta seviziato per aver letto strofe contro la guerra, fino alla giovane rinchiusa in una struttura medica per un post sui social: leda Mosca In attesa delle prossime elezioni, che porteranno alla conferma di Vladimiralla guida del Paese per i prossimi sei anni, inci si interroga sulle condizioni in cui versano tutti gli oppositori del presidente. Nelle ultime settimane la stampa internazionale ha acceso i riflettori sulla sorte di numerosi prigionieri, scovando leche li hanno portati in carcere e provando a capire le loro attuali condizioni. Incresce la preoccupazione per le condizioni dei dissidenti di Vladimir– Cityrumors.itDopo la ...