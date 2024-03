Rugby | trionfo azzurro al Sei Nazioni L’Italia batte la Scozia 31-29

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 marzo 2024)la31-29 all’Olimpico nel Seie torna a vincere dopo 11 anni a Roma. Dopo il pari in Francia arriva una vittoria arrivata grazie ad un secondo tempo entusiasmante dopo una prima frazione in cui laaveva avuto una partenza fulminante. Vittoria da squadra, con gioco e con gli ultimi minuti giocati con disciplina e ordine a difendere il 31-29 finale. Perdel ct Gonzalo Quesada mete di Brex, Lynagh, Varney, tre piazzati e due trasformazione di Garbisi, un piazzato di Page-Relo. Per lamete di Fargeson, Steyn, Schoeman, una punizione e tre trasformazioni di Russell. In tribuna la premier Giorgia Meloni.la31-29 all’Olimpico nel Sei ...