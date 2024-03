Rugby | storica vittoria dell’Italia al Sei Nazioni | gli azzurri battono per 31-29 la Scozia all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)al Seidibattendo in rimonta la. Undici anni dopo l’ultima volta glitornano ad ‘espugnare’ l’Olimpico e riescono a vincere contro gli scozzesi dopo 9 anni: 31-29 il risultato finale di una partita pirotecnica con gli ospiti in piena forma e un’Italia aggressiva, disciplinata e finalmente vincente. Per gliè la primain questa edizione del Sei, un risultato che dà continuità all’altrettanto storico pareggio in casa della Francia. In classifica glibalzano momentaneamente al quarto posto con 7 punti davanti a Francia e Galles. Ora il cucchiaio di legno passa proprio al Galles, che domenica ospita la ...