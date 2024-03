Rugby Serie C Parte male | recupera e vince Dr Ferroviaria può far festa

(Di sabato 9 marzo 2024), poila DrSpezia con il Volvera nella Coppa Mare e Monti. In una quindicina di minuti il team spezzino subisce tre mete, due delle quali trasformate. Sotto di 19 punti al ‘Pieroni’, finalmente i gialloneri trovano la forza di reagire. Quando mancano dieci minuti alla fine del primo tempo gli aquilotti segnano la loro prima meta con Kevin Mazzanti, che purtroppo è poi costretto ad uscire dal campo per un lieve infortunio. Drancora in meta con Alessandro Fascio che finalizza una bella azione alla mano della linea dei trequarti (10-19 per gli ospiti), ma il Volvera ha una reazione e prima dell’intervallo segna la quarta meta allungando (10-24). Nel secondo tempo aquilotti lanciatissimi: da una bella touche a 5 metri dalla linea di ...

