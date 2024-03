Rugby Sei Nazioni | Italia-Scozia 31-29 | trionfo a Roma dopo 11 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 – Undicidi digiuno. Il quindici azzurro non alzava le braccia al cielo all’Olimpico da così tanto tempo. Vittoria bellissima, sofferta e storica al Seidegli azzurri contro la temibile, formazione che l’non batteva da 9le sconfitte con Inghilterra e Irlanda e il pareggio con la Francia, Lamaro e compagni rompono il ghiaccio a, superando per la quarta giornata del Torneo laper 31-29. Gli azzurri passano al 1' con una punizione di Garbisi per poi subire le mete di Fagerson (5'), Steyn (7') e Schoeman (29'), quest'ultima unica non trasformata da Russell. Per l', meta di Brex (14') traformata da Garbisi, poi i piazzati dello stesso kicker e ...