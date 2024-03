Rugby | Sei Nazioni 2024 | Italia da sogno | Scozia battuta 31-29 in rimonta

Leggi tutta la notizia su sportface

La quarta giornata del Seiporta in dote una meravigliosa vittoria dell', che all'Olimpico supera 31-29 laal termine di una partita vietata ai deboli di cuore. Un primo tempo complicato, cui segue una ripresa esaltante per i ragazzi del ct Quesada la cui impronta su questa squadra è evidente sia a livello tecnico che a livello mentale. La sofferenza finale si libera nell'esultanza collettiva, per un successo che a Roma mancava addirittura da 11 anni. In attesa delle altre partite del quarto turno, gli Azzurri si spingono addirittura al quarto posto provvisorio in classifica. Una giornata davvero da ricordare.