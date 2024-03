Rugby | Italia batte Scozia 31-29 | trionfo a Roma dopo 11 anni

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 mar. (askanews) – L’la31-29 all’Olimpico nel Sei Nazioni e torna a vincere11il pari in Francia arriva una vittoria arrivata grazie ad un secondo tempo entusiasmanteuna prima frazione in cui laaveva avuto una partenza fulminante. Vittoria da squadra, con gioco e con gli ultimi minuti giocati con disciplina e ordine a difendere il 31-29 finale. Per l’mete di Brex, Lynagh, Varney, tre piazzati e due trasformazione di Garbisi, un piazzato di Page-Relo. Per lamete di Fargeson, Steyn, Schoeman, una punizione e tre trasformazioni di Russell. In tribuna la premier Giorgia Meloni.due ...

