Rugby Guinness Sei Nazioni 2024 4a Giornata ? ITALIA ?? - Scozia diretta Sky | NOW | TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 9 marzo 2024) L’edizionedel “Sei” diè innella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Anche per questo quarto turno, tre sfide da brividi. Dopo il pareggio (con tanti rimpianti) conquistato in casa della Francia, l’torna in campo nella quarta, per la seconda e ultima volta allo stadio Olimpico in Roma. Gli Azzurri di Quesada, che hanno 3 punti in classifica, affronteranno la, seconda in graduatoria con 9 punti. La sfida trasarà insabato 9 marzo alle 15.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.Lainizierà con il pre partita dalle 14.30: Diego Dominguez e Andrea De Rossi, insieme a Francesco ...