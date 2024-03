Rugby Guinness Sei Nazioni 2024 4a Giornata ? ITALIA ?? - Scozia diretta Sky | NOW | Cielo

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Seientra nella fase decisiva: 2 partite in 7 giorni decideranno il destino delle formazioni impegnate, sancendo la positività o la negatività della loro campagna primaverile. Contro la, in un Olimpico sold out, l’è chiamata a confermare la bella prova di Lille e a dare continuità alle sue prestazioni. Di fronte c’è una squadra che può ancora vincere il Sei, ma per farlo deve tornare da Roma con 5 punti. È il giorno di, calcio d’inizio alle 15.15 di sabato,Sky Sport Uno,e NOW.Come arriva l’- Tra la delusione per la vittoria sfiorata e la soddisfazione per un risultato storico, l’arriva al match con tanta voglia di ...