Rugby. Banca Centro Cus Siena compie l'impresa. Vittoria all'ultimo respiro a spese di Jesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) In una delle partite più intense degli ultimi anni, ilCusè riuscito a battere a Gracciano,tuffo, il. La partita - dopo la consegna del regalo ad Ancilli per la 50ma presenza con i seniores – è iniziata con i cussini troppo fallosi e poco concreti e glini pronti a ricacciarli indietro e colpire. I biancoverdi hanno preso il largo prima con una punizione, poi con una meta non trasformata e infine con la seconda meta (0-15). In apertura del secondo tempo ilCussi è risvegliato con una meta di Bartalini servito splendidamente da Bartolomucci per il 7-15; ma nei minuti successivi gli ospiti hanno allungato di nuovo con una meta e una punizione che ...