Ruba un orologio | poi lo vende online | nei guai un dipendente del Vaticano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo 2024 – Avrebbe tentato dire unto, il 54enne indagato in stato di libertà dalla Polizia di Stato dopo una rapida indagine condotta con la collaborazione del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del. Nei giorni scorsi, un cittadino ha sporto denuncia presso il commissariato Porta Pia in merito al furto di unmarca Hamilton che gli era statoto insieme ad altri oggetti nella sua abitazione e che aveva visto in vendita su un sito. Immediatamente personale della Squadra di Polizia Giudiziaria dello stesso commissariato si è organizzato per contattare il venditore dell’, simulandone l’acquisto. Il successivo incontro con il venditore è avvenuto nella zona di via Giulio Cesare ...

