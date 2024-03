(Di sabato 9 marzo 2024) L'accusa per il giovane è di tentato omicidio aggravatooggi 9 marzo inun, accusato del tentato omicidio di un 16enne, aggravato perché commesso per eseguire il sequestro della madre del minore, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 3 marzo, a, in zona Ponte Galeria. Ilè stato bloccato dal personale

"Ci sono due che mi stanno seguendo, ma non so chi sono, sto sulla via del cinese vicino casa, aiuto mami", il testo dell'ultimo messaggio inviato alla madre.Continua a leggere (fanpage)

Roma, sequestra una donna e spara al figlio di lei ferendolo al volto: 18enne arrestato in Francia: Arrestato oggi 9 marzo in Francia un 18enne, accusato del tentato omicidio di un 16enne, aggravato perché commesso per eseguire il sequestro della madre del minore, avvenuto nel pomeriggio dello ...adnkronos

Ponte Galeria, per sequestrare la ex spara un colpo di fucile contro il figlio 16enne: Roma, 9 marzo 2024 – Un giovane appena 18enne, gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di un 16enne, aggravato perché commesso per eseguire il sequestro di persona di una donna, madre del ...ilfaroonline

sequestra l’ex fidanzata e spara al figlio: arrestato in Francia: L’ha minacciata, ferito il figlio per poi costringerla a seguirlo con la forza in Francia. Per un 18enne violento la folle corsa si è conclusa però ad Antibes.ilcorrieredellacitta