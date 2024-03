Roma | senti Capello | 'Lo Smart One De Rossi merita il rinnovo | non è presuntuoso come De Zerbi'

Roma - la gelateria che ti offre il gelato gratis se ti presenti esattamente a questo orario. Roma , che ne direste di un buon gelato e per giunta gratis ? Non è uno scherzo (mai vi illuderemmo in fatto di golosità): basta andare al posto giusto, da ... (Leggi)

Memoria di Felix - La Messa per ricordare con la Comunità di Sant'Egidio le persone morte a Salerno a causa della povertà e della vita in strada: Da più trent’anni, la Comunità di Sant’Egidio ricorda in molte città le vittime delle estreme povertà, da quando, a Roma, Modesta Valenti, un’anziana senza fissa dimora, di 71 anni, che viveva nei pre ...salernotoday

8 marzo, manifestazione davanti al Teatro Argentina: “Simbolo di molestie e mobbing al lavoro”: Per Non Una di Meno e per le lavoratrici dello spettacolo il teatro di Roma rappresenta un simbolo delle molestie e del mobbing in luoghi di lavoro e istituzioni ...fanpage

Blog: L'Europa Minor è diversa a Roma e Bergamo...: Per cui mi permetto, come blogger di storia molto più recente, e comunque decisamente meno accreditato, di cercare di dare una scossetta di allegria giocando un poco, in un commento sui generis delle ...vivoperlei.calciomercato