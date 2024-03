Roma | rapina a mano armata in gioielleria | portano via 20 orologi

Oggi alle 18:45 la Roma sfiderà il Brighton per l’andata degli ottavi di Europa League. Secondo quanto riportato da Sportmediaset: Due tifosi inglesi, in trasferta per assistere alla gara, sono ... (ilnapolista)

Roma: rapina in una gioielleria ai Parioli, armati rubano 20 orologi: rapina in una gioielleria in viale Parioli, a Roma. Due uomini, armati e con volto coperto, alle 11:40 circa sono entrati e sotto minaccia dell’arma si sono fatti consegnare 20 orologi di lusso per ...radiocolonna

Una macedone di 22 anni compie una rapina a Merano: I Carabinieri, subito allertati, la hanno individuata e arrestata, Ora è ai domiciliari ...ladigetto

rapina in gioielleria a Roma, portati via 20 orologi: Sono entrati in una gioielleria armati di pistola con il silenziatore e si sono fatti consegnare dal proprietario 20 orologi per poi darsi alla fuga. E' quanto accaduto poco prima di mezzogiorno in vi ...ansa