Roma | Non Una di Meno in presidio con le lavoratrici del teatro | “Le molestie contro le donne qui sono normalizzate”

(Di sabato 9 marzo 2024) In occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, oltre al corteo mattutino, il movimento transfemminista Non Una di, nato nel 2016, ha organizzato una largo di Torre Argentina, proprio di fronte ad uno dei maggiori teatri della capitale. Obiettivo puntare i riflettori sulla precarietà del mondo del lavoro e in particolare di quello dello spettacolo e del. “Questa piazza è stata chiamata da Nudm in solidarietà con noi, lavoratori dell’arte – dichiara Valerio, esponente dell’assemblea Vogliamo tutt’Altro, che raccoglie i lavoratori dello spettacolo – un mese e mezzo fa la direzione deldiè cambiata e noi contestiamo il nuovo direttore, perché sappiamo che non ha alcuna attenzione per il contemporaneo e per le creazioni fatte da persone giovani o da ...

Delle gran cose che io vedo, non provo il menomo piacere, perché conosco che sono meravigliose, ma non lo sento, e t’accerto che la moltitudine e la grandezza loro m’è venuta a noia dopo il primo ... (ilfoglio)

Alla scoperta delle colonne di Roma: quante sono Dove si trovano: Roma, la città eterna, è famosa per la sua straordinaria eredità culturale e storica, ma tra le sue molteplici meraviglie, ci sono monumenti particolari che spiccano per la loro forma e significato: ...ilmessaggero

SERIE A - Roma, c'è un piano per il rinnovo biennale di De Rossi: "Per la Roma avrei firmato anche in bianco e me la giocherò fino alla morte per rimanere": questo passaggio, molto significativo, della conferenza di presentazione di Daniele De Rossi dello scorso 19 ...napolimagazine

Conte “Meloni non dura e il M5S da solo non vince”: Roma (ITALPRESS) – “Dopo 17 mesi di governo Meloni, 17 mesi di promesse tradite, il vento sta cambiando direzione. Verso le elezioni nazionali Sì: Meloni 5 anni così non può pensare di governare”. Lo ...vocedimantova