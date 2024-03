Roma | lavoratori in nero e deposito di rifiuti pericolosi… in un’officina abusiva

(Di sabato 9 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Era partita come un’indagine su presunti illeciti ambientali e sull’ipotizzato esercizio abusivo della professione da parte del titolare di un’autofficina, quella che invece ha portato gli agenti della Polizia Locale diCapitale, alla denuncia di un 61enne italiano per il reato di sfruttamento di manodopera clandestina. Nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni illegali legati all’abbandono die al mancato rispetto delle normative ambientali, il personale dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) ha individuato l’officina, sita in zona Prenestina, accertando, a seguito di accurate indagini, non solo una ripetuta attività di smaltimento irregolare dispeciali, ma anche un’opera di sfruttamento ai danni di un operaio, di nazionalità straniera, che, durante i ...

