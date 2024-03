(Di sabato 9 marzo 2024) In tantissimi in fila dalla mattina presto per l'offerta di una catenana diche ha deciso di inaugurare così un nuovo locale al Centro CommercialeEst.

Roma Est, hamburger gratis per un anno ai primi 100 clienti. Premi polverizzati in venti minuti: La catena di ristoranti "Cucchi Burgers", per festeggiare l'inaugurazione di un nuovo punto vendita all'interno del Centro commeriale Roma Est, ha lanciato un'iniziativa molto particolare, premiando ...romatoday

“Hamburger gratis per un anno”. Roma Est, centinaia in fila dal mattino: "Avemo svoltato": Gli altri lo hanno scoperto quasi per caso, ciondolando per il centro commerciale Roma Est: “Aoh, avemo svoltato”. D’altronde, per un amante del junk food, un’offerta del genere capita una volta della ...roma.repubblica

Roma Est: hamburger gratis per un anno per i primi cento clienti, code dal mattino per la promozione: Ennesima ressa per un panino a Roma in occasione dell'inaugurazione di un nuovo locale. Siamo al Centro Commerciale Roma Est di Lunghezza, dove è stato inaugurato un ristorante del marchio Cucchi ...fanpage