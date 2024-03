Roma | divelto il busto di Anna Magnani a Trastevere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 –nella notte ilche raffigura l'attricedalla nicchia in via della Pelliccia, nel quartiere. Il, portato via, è stato poi ritrovato non lontano dagli agenti della polizia locale del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) impegnati nei controlli per la movida. Al momento sono ancora in corso le indagini per risalire ai responsabili: le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere installate nella zona a caccia di elementi utili. Ilsi intitola 'Mamma', dal film di Pasolini del 1962, ed è un'opera dell'artista Gianluca Baglioni. L’installazione era stata inaugurata nel 2019 in onore dell'attrice e del legame ...