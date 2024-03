Roma | cerca di vendere un orologio di lusso rubato | incastrato dipendente del Vaticano

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 marzo 2024) Qualche giorno fa la denuncia per il furto di un, un Hamilton, che il proprietario aveva poi visto in vendita online. Un fatto segnalato immediatamente alla Polizia che aveva finto di voler comprare l’e programmato un incontro con il venditore. All’appuntamento è arrivato un 54enne su un’auto della Città deldai poliziotti e dal Corpo della Gendarmeria Vaticana. La Polizia indaga su unHamilton– (ilcorrieredellacitta.com)Il tentativo diunhanno fatto scattare le indagini della Polizia di Stato in collaborazione del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città delche hanno portato a redigere informativa di reato nei confronti ...