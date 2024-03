Roma-Brighton | Pistocchi | “Capello definisce presuntuoso De Zerbi ma forse dimentica che…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 9 marzo 2024)è andata in archivio da qualche giorno con il pesante risultato di 4-0 in favore delladi De Rossi. Diverse le critiche piovute a De, allenatore degli inglesi, reo di essere stato presuntoso da parte di Fabionel suo Twitter si è espresso, non avendo parole dolci nei confronti dell’ex L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Probabili formazioni Young Boys-, 1^ giornata Europa League Euro 2020 novità in programma tra le città ospitanti Probabili formazioni Inter-, 36^ giornata Serie A-Sassuolo, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere il match Hellas Verona-, ...