Rodri | «I social non mi piacciono | servono a fare le cose in base alle opinioni degli altri»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024), centrocampista spagnolo del Manchester City, si è raccontato in una lunga intervista per l’Equipe., tu non sei su nessunnetwork. È molto sorprendente per un giocatore di 27 anni con il tuo status nel 2024. Perché questa scelta? «Non è nemmeno una questione di età perché è una decisione che ho preso fin da piccolo, appena sono comparsi questinetwork. Molto presto ho deciso di vivere la mia vita a modo mio, seguendo i miei desideri, senza lasciarmi influenzare dagli. E inetwork, secondo me,un po’ aleindelle persone, ina ciò che immagini si aspettino da te. Non ho mai avuto la ...