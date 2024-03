Rocky | la storia vera di Chuck Wepner che ha ispirato Sylvester Stallone nella genesi della saga

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) LadiBalboa è ben nota a tutti gli appassionati di cinema: un pugile bianco sconosciuto di Filadelfia lotta per sbarcare il lunario con magre entrate dai suoi match di boxe. Un giorno, gli si presenta l’opportunitàvita: affrontare il campione del mondo in carica, Apollo Creed, in un incontro originariamente pensato solo come spettacolo. Apollo Creed sceglie lui – tra tanti altri pugili sconosciuti – per via del soprannome che lo colpisce, the Italian Stallion. L’incontro tra Apollo Creed esembra destinato ad essere una pura formalità per il campione del mondo in carica ma la tenacia e l’ardore disorprendono Apollo, che non riesce a metterlo al tappeto e vincerà soltanto ai punti: Apollo Creed manterrà così il titolo ma perderà la gloria, giacché tutti gli onori sono ...