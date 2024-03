Riunione dei cittadini contro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Il comitato "In mezzo a un’autostrada" ha deciso di portare fino in fondo la propria battaglial’ampliamento dell’A11. E in tal senso va l’organizzazione di unapubblica, in programma fra due settimane. Mercoledì 20 marzo, alle 21, infatti, ci sarà unadi residenti coinvolti dal progetto e dagli espropri per "informare la popolazione sui propri diritti". Il ritrovo è alla Casa del Popolo di Cafaggio, in via del Ferro. Per chi è interessato a partecipare può mandare una mail all’indirizzo: [email protected] . "L’intento è quello di informare ie metterli al corrente di tutti gli ultimi dettagli progettuali a nostra disposizione – conclude il comitato –. La battaglia è solo all’inizio e vogliamo tutelare i diritti di tutti i pratesi...