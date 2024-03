Ritrovata la 20enne scomparsa a Napoli

Non si hanno più notizie della giovane Fatima: l'appello della famiglia: Sono ore di ansia per una giovane studentessa napoletana, Fatima. La famiglia ha condiviso sui social un appello per chiedere aiuto per ritrovare la 20enne, di cui non si hanno più notizie dalla ...napolitoday

Napoli, ore d’ansia per Fatima: la 20enne è sparita da ieri mattina: La sua famiglia ha diffuso sui social un appello per chiedere aiuto per ritrovare la ragazza ...ilmeridianonews

Fatima scomparsa da un giorno a Napoli, sui social l’appello della famiglia: La famiglia di Fatima, 20enne napoletana, ha diffuso sui social un appello per chiedere aiuto per ritrovare la ragazza, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di ieri, 7 marzo: la giovane è ...fanpage