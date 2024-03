Ritorno Inzaghi alla Salernitana | il tecnico aveva posto due condizioni

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 9 marzo 2024) La, dopo la sconfitta contro il Cagliari, rischia seriamente la Serie B. Il futuro di Liverani sarebbe in discussione e nei giorni scorsi si era addirittura parlato di un possibilein panchina di Pippo. L’ex calciatore del Milan, per ritornare a Salerno, avrebbealcune, le quali sarebbero state ritenute non L'articolo