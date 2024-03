Rischio scontri | trasferta negata Punizione eccessiva per i tifosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Massa, 9 marzo 2024 – Nientea Castelfiorentino per idella Massese. La disposizione era nell’aria dopo che nei giorni scorsi la gara Castelfiorentino United–Massese di domani era stata inserita dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive tra quelle rinviate alle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Adesso è arrivata l’ufficialità attraverso il provvedimento del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, con cui è stata vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Massa Carrara. Tale misura, proposta dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, è stata adottata all’esito dell’esame svolto nel corso della riunione di coordinamento delle forze di polizia svoltasi nella giornata ...