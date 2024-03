Rischiatutto 70 | ospiti puntata del 9 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo lo speciale andato in onda il 3 gennaio scorso in occasione del compleanno della Rai, torna con due nuove puntate70, il revival dello storico quiz per festeggiare i 70 anni della tv, in onda su Raiuno. Carlo Conti, alfiere del piccolo schermo, riprende lo schema del primo appuntamento, utilizzando il “motore” di un programma-simbolo della Rai, il gioco deldi Mike Bongiorno appunto, la cui forza è rimasta inalterata nel tempo.70,Nella seconda serata del 9, dalle 21:25, i protagonisti che giocheranno con Conti e il pubblico in studio e da casa, saranno divisi in tre coppie di concorrenti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Milly Carlucci e Flavio Insinna. Nella terza cabina, i ...