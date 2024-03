RISCHIATUTTO 70 | GRAN FINALE PER IL REVIVAL DEL GAME CARLUCCI E INSINNA IN GARA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 9 marzo 2024) Foto Agi per Ufficio Stampa Rai Tutto pronto per il secondo e ultimo appuntamento con una riedizione “moderna e attuale” del ‘’, un programma che parla in modo allegro, ma molto preciso, della storia dei primi 70 anni della RAI. Condotto da Carlo Conti, andrà in onda sabato 9 marzo dalle ore 21.25. Dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, ecco dunque un’altra puntata di “’70?”, basato su un programma che ha fatto la storia della televisione italiana all’epoca dell’indimenticato Mike Bongiorno e che ‘ritrova’ il suo spazio proprio in occasione dei 70 anni della Rai. Sul palco i concorrenti, le cabine, il tabellone e le domande, gli inserti audio e video: tutto contribuirà a fare di ‘‘70’ unade festa tra ricordi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità, con un tocco di modernità ...