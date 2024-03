Rinnovo Yildiz-Juve | discorsi avviati ma spunta una clamorosa richiesta

(Di sabato 9 marzo 2024)e il suo entourage hanno iniziato a intavolare iper il: i bianconeri vogliono blindarlo maunae il suo entourage hanno iniziato a intavolare iper il: i bianconeri vogliono blindarlo mauna. La firma di agosto fino al 2027, infatti, era arrivata per mano di un giocatore che si divideva tra il ruolo di protagonista in Next Gen e quello di apprendista in prima squadra, mentre già oggi rappresenta una solida realtà. E uno dei punti fermi su cui alla Continassa si intende costruire un futuro più brillante rispetto al presente. Il nuovo orizzonte si chiama così 2029 anche se, per arrivare alla stretta di mano, manca più di qualche ...

