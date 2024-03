Rimonta epica | storico al Sei Nazioni | Italia batte Scozia In tribuna la gioia incontenibile della Meloni | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Storica vittoria per gli azzurri del rugby nel Sei2024. La squadra di mister Quesada ha battuto lanella quarta giornata del torneo con il punteggio di 31-29 al termine di unadal sapore epico. Inanche il premier, Giorgia. Gli azzurri sono andati in vantaggio al 1' con una punizione di Garbisi per poi subire le mete di Fagerson (5'), Steyn (7') e Schoeman (29'). La nazionale non ha però mollato e ha riaperto il match con la meta di Brex (14') traformata da Garbisi, e poi i piazzati dello stesso kicker e Page-Relo. Fine primo tempo sul 22-16 per i britannici. Il secondo tempo è un capolavoro: meta di Lynagh (44') non trasformata da Garbisi, che poi ha realizzato i 2 punti aggiuntivi sulla marcatura di Varney (56') per un parziali di 12-0. Sorpasso completato: ...