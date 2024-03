(Di sabato 9 marzo 2024) "Sicuramente con il Sestri Levante non è stata una delle nostre migliori partite, ma nonvia quello che abbiamo fatto fino a qui". Si prende quello che di buono c’è Leonardo. Che è sincero quando racconta gli ultimi novanta minuti delin campionato, ma senza disfattismi. "Sicuramente non è stata una delle migliori partite della stagione – dice l’attaccante umbro – però bisogna anche fare i complimenti all’avversario. Dobbiamo rimboccarci le maniche, continuare a preparare la partita con la Spal, che sarà importante, ma allo stesso tempo non dobbiamo pensare troppo alla sconfitta con il Sestri e a quella con la Lucchese". Se contro i liguri la difesa ha concesso qualcosa di troppo, anche per gli attaccanti dellà davanti non è stata una passeggiata. Spazi pochissimi e avversari attenti. ...

Rimini, Ubaldi già pronto a ripartire: "Non buttiamo via tutto per due ko": "Sicuramente con il Sestri Levante non è stata una delle nostre migliori partite, ma non buttiamo via quello che abbiamo fatto fino a qui". Si prende quello che di buono c’è Leonardo Ubaldi. Che è sin ...msn

Il Rimini è a terra: terzo ko di fila. Salto di qualità ancora rimandato: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Il Sestri Levante espugna Rimini: 0-1: Rimini-SESTRI LEVANTE 0-1 Rimini: 22 Colombo, 6 Gorelli, 9 Morra, 11 Cernigoi (10' st 34 Ubaldi), 16 Gigli, 19 Semeraro (10' st 80 Garetto), 23 Megelaitis, 33 Langella (17' st 8 Delcarro), 44 Iacopon ...chiamamicitta