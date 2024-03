Riflessi dopo la trasferta di Budapest. Nzola sceglie il sorriso. Il gol non è vendetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) È andata bene. Che poi la Fiorentina abbia sofferto fa parte del gioco. Rendere emozionante una partita col Maccabi Haifa non era semplice. Sotto la pioggia, su un campo curato grazie a un gruppo di cinghiali al lavoro per sistemare il manto erboso, arriva il ragazzo che ti trascina fuori dai guai. Alto, biondo, pettinato a modino, Barak ricorda molto Hervey Keitel in Pulp fiction. “Sono mister Wolf e risolvo problemi”. Già. Il bravo Antonin risolve problemi a livello europeo. Lo aveva fatto all’ultimo respiro contro il Basilea, lo ha rifatto giovedì sera contro gli israeliani. Brava Fiorentina: folle, imprevedibile, bruttina, orgogliosa e, per fortuna, testarda. Italiano dice che c’è da lavorare sui dettagli, tipo non regalare gol a chiunque passi di lì. Certo, la generosità è un valore. Ma andiamoci piano. E comunque è vero: c’è da perfezionare un po’ di cosette. Solo che siamo quasi ...