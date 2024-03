Ricordate quando agli Oscar c' erano scarpe da milioni di dollari?

Covid quattro anni dopo, l’accusa di Bassetti: “Lockdown troppo lungo e non so se ha diminuito i morti”: «quando si decise per il lockdown non fui molto d'accordo - ricorda Bassetti - dopo di che ad un certo punto non c'erano alternative perché si doveva ridurre la circolazione delle persone e quindi ...genova.repubblica

Moggi su "Libero": "Caro Sarri, quando vinci sei un fenomeno, quando perdi la colpa è degli altri": quando perdi la colpa è degli altri, in questo caso di Lotito. Cerca altre scuse se vuoi distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dall’andamento zoppicante della squadra da te allenata senza ...tuttojuve

Federico Sacchi: “Gli anni 60 e 70 possono rivivere narrando la musica”: All’età di 15 anni in settimana studente, nel weekend cameriere. Lo ricorda quando arrivano gli antipasti, piemontesissimi come lui. Ha scelto il vitello tonnato alla monferrina e la giardiniera, io ...torino.repubblica