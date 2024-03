Richard Truly | 86 anni | muore; Astronauta dello Shuttle che divenne il capo della NASA

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 9 marzo 2024), l’, un aviatore navale e, è scomparso all’età di 86. Ha volato su due missioni inauguraliSpacee in seguito è diventato amministratore associato. Una carriera eccezionale allasi unì allanel 1969, partecipando al secondo volocome pilota. Successivamente, comandò il Challenger per il suo terzo volo nel 1983, diventando il primo nonno americano nello spazio. Si ritirò per guidare il Naval Space Command prima di tornare allacome amministratore associato nel 1986. ...