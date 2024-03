Ricco aumento nel cedolino per questi lavoratori | 280 euro in arrivo | possono iniziare a gioire

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 marzo 2024) L’industria alimentare ha siglato il nuovo contratto nazionale. Un nuovo CCNL 2023-2027 che prevede una serie di modifiche che comprendono lo stipendio, il welfare e anche iniziative volte al contrasto del precariato. Previsto unper, vediamo in quale settore – ilcorrieredellacitta.comLa notizia che sicuramente regala una boccata di ossigeno aidel settore, a causa del caro vita, è unin busta paga. Un incremento di ben 280che nei quattro anni previsti raggiungerà la somma di 10.236. Un aiuto di non poco conto per le centinaia die famiglie, che ammontano a circa 400mila, coinvolte. L’accordo tra sindacati e associazioni del settore L’accordo è arrivato nei giorni scorsi ed è stato ...