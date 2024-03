(Di sabato 9 marzo 2024)ha parlato dell’auto che distrusse a soli 12. Poi è diventato bravissimo alla guida. L’attore ha parlato dell’amore per il padre e del rapporto con i genitori e poi ha parlato dell’amore che nutre per la figlia. Gli viene facile vivere per lei e volerla proteggere.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Riccardo Scamarcio racconta la paternità e in che modo la nascita della figlia Emily lo ha cambiato. La piccola è nata dalla relazione tra l’attore e la ex ... (fanpage)

Riccardo Scamarcio a Verissimo: “Distrussi un’auto a 12 anni” | Video Mediaset: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo hanno svelato la data delle nozze dopo 7 anni d'amore, un amore nato nella casa del GF... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...superguidatv

Riccardo Scamarcio a Verissimo: “Voglio starle vicino”: Silvia Toffanin accoglie Riccardo Scamarcio a Verissimo: presenta Race for Glory: Audi vs Lancia. A pochi giorni dall’attesissimo debutto di Race for Glory: Audi vs Lancia, Riccardo Scamarcio, ...donnaglamour

Riccardo Scamarcio, rivelazione a Verissimo: «A 12 anni ho sfasciato un'auto, mamma ha ingaggiato un investigatore privato»: Riccardo Scamarcio è stato ospite della nuova puntata di Verissimo, dove ha raccontato la sua nuova vita da papà. L'attore infatti, ha una figlia di tre anni e mezzo, Emily, avuta dalla precedente ...leggo