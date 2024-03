Reti | beffe ed espedienti | Benito Lorenzi | il centravanti della Decima Mas

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 mar – “Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle”. Benedetta dall’oscurità del cielo meneghino, il 9 marzo 1908 nasceva l’Inter. Fondata da un gruppo di dissidenti del Milan guidati dal futurista Giorgio Muggiani, l’attuale capolista è – per antonomasia – la compagine pazza del pallone italiano. Imprevedibile come una disperata rimonta, irragionevole come un campionato buttato via all’ultimo atto. Caratteristiche che sovente hanno contraddistinto anche i suoi grandi campioni. Tra i primi, eccentrici calciatori del secondo dopoguerra, citazione d’obbligo per, spavaldonerazzurro con un passato nellaMas. Il giovane Veleno Il nostro nasce in provincia di Pistoia sul finire del 1925 e già da bambino esprime la ...