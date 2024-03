Restyling San Siro o nuovo stadio a San Donato? Ecco l’idea del Milan

Incontro, ieri in Comune a Milan o, tra Sindaco, Milan , Inter ed azienda edile WeBuild: tema il possibile Restyling dello stadio di San Siro (pianetamilan)

Giuseppe Sala , Sindaco di Milan o, ha fatto il punto sul Restyling di San Siro per Milan e Inter dopo l'incontro con i club e WeBuild di oggi (pianetamilan)

Lorenzo Casini (Lega Serie A) si è espresso in favore del restyling dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro per Milan e Inter (pianetamilan)