Regionali La garanzia del “modello Marsilio” contro il caos dell’ammucchiata extralarge

(Di sabato 9 marzo 2024) Da un lato il, unache questa domenica chiede agli abruzzesi solo continuità. Per fare cosa? Per poter giocare il “secondo tempo”, dopo cinque anni di buona amministrazione, con una coalizione stabile in Regione come al governo nazionale e un ritrovato protagonismo dell’Abruzzo: inserito a pieno titolo in tutti i dossier più importanti, dalle infrastrutture alla sanità, dal turismo ai trasporti. Dall’altro lato un’ammucchiata: gasata dallo “squilletto” di tromba sardo ma incapace strutturalmente di condividere palco, realtà e prospettive. A partire dal nome e dalla ragione sociale. Già: a che punto siamo con il campo largo tanto agognato da Elly Schlein? È sempre più un Movimento 5 Stelle “allargato”, con un po’ di Pd dentro. Parola di Giuseppe Conte che nell’ultima tappa del suo ...

Sardegna: in giunta anche 2 assessori della presidente Todde: Tempi stretti per la composizione della nuova giunta regionale che la presidente in pectore della Regione Sardegna Alessandra Todde, vorrebbe costruire entro la fine di marzo per essere pronta quando ...ansa

Liguria, corsa tra big. Un pool di avvocati al lavoro sul Toti-ter. Orlando non si smarca: Ma nessuna garanzia a scatola chiusa prima delle Europee. Il campo largo si consolida, ma il M5S dice no a ’fusioni a freddo’. Di sicuro il recente voto regionale della Sardegna, interpretato in ...lanazione

Sciopero 8 marzo: ecco i servizi che saranno garantiti: Treni a rischio stop su tutto il territorio nazionale: garantiti i treni Regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00) ...ilsole24ore