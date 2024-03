Regionali in Abruzzo | Luciano D’amico | «In auto ho percorso 35 mila chilometri È più facile unire tutti dopo 5 anni di disastri del centrodestra»

(Di sabato 9 marzo 2024) Il candidato del centrosinistra più il M5S: «La sanità abruzzese è in condizioni drammatiche, siamo terzultimi in Italia per qualità dei servizi. Se sarò eletto il mio primo atto sarà il ritiro dall’nomia differenziata»

Regionali Abruzzo - chiusura senza leader. Todde con D’Amico : “Uniti come in Sardegna vinciamo”. Marsilio con i governatori di destra. “Riprendiamoci la speranza, si può fare”. Dal palco de L’Aquila Alessandra Todde – fresca di vittoria in Sardegna contro ogni pronostico – sale sul palco ... (Leggi)

Regionali Abruzzo - al voto domenica 10. 20.35 Chiusa la campagna elettorale in Abruzzo , dove domenica si vota per il presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Urne aperte dalle ... (Leggi)

Protezione Civile: allerta meteo in cinque regioni per maltempo, anche Roma tra le zone a rischio: La protezione civile ha già emesso un avviso di allerta meteo per la giornata del 9 marzo 2024, in particolare per le regioni dell’Abruzzo, della Campania, del Lazio, del Molise e della Puglia.meteogiornale

Regionali Abruzzo, Marsilio chiude la campagna elettorale: “non si può tornare ai tempi bui”: Il centrodestra chiude la campagna elettorale in Abruzzo con il candidato presidente Marco Marsilio, ed alcuni presidenti di regione. “Non si può tornare ai tempi bui”, ha detto Marsilio all’Aquila.strettoweb

Abruzzo, Amorese (FdI): "Siamo passati da salotti Pd ai fatti di Sangiuliano e Marsilio": "Probabilmente il Partito Democratico si misura ancora con il metodo che riflette anni del suo immobilismo". “Orfini parla a vanvera attaccando il ministro Sangiuliano sui 200 milioni di euro stanziat ...primapaginanews