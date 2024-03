Regionali Da partito di Bibbiano a partito di riserva di voti | per Conte il Pd è un vero “affare”

(Di sabato 9 marzo 2024) A che punto siamo con il campo largo tanto agognato da Elly Schlein? È sempre più un Movimento 5 Stelle “allargato”, con un po’ di Pd dentro. Parola di Giuseppeche ieri, nel suo tour marsicano, lo ha spiegato senza mezzi termini ai taccuini di Repubblica: «Le alleanze servono e il Pd è un protagonista del nostro campo, quello progressista». Avete letto bene: aldella sinistra e dei post-comunisti viene concesso, dal leader cinquestelle, di essere «un protagonista» del “suo” progetto: non l’asse principale, il piede perno, la casa madre. Tutt’al più un affluente, un portatore d’acqua. Altro dettaglio di questa guerra di parole – e non solo – per la leadership della coalizione? Per l’ex premier quest’alleanza non può determinarsi con un’ammucchiata stile Unione di prodiana memoria (anche se non potrà che essere questo. E ...

A Monza e in Brianza è stata emessa una nuova allerta in codice giallo: "Per la restante parte della giornata di oggi 09/03 si attendono possibili deboli piogge concentrate sui settori più occidentali e in maniera irregolare al più sparse sui rilievi. Dalla serata piogge ...monzatoday

Luce in fondo al tunnel. L'opera che può rivoluzionare o devastare Genova: Secondo il presidente della regione Toti la costruzione del tunnel rappresenterebbe ... Tramite la sua ultimazione “si eviterebbe l’attraversamento da parte dei mezzi pesanti diretti verso l’area ...huffingtonpost

Chiorazzo vicino al passo indietro. Avanza il modello Abruzzo in Basilicata: Improvvisa accelerata per le elezioni Regionali in Basilicata dopo lo stallo provocato ... Con l’alleanza unita la partita è apertissima Angelo Bonelli di Europa verde aveva sottolineato come quello ...lanotiziagiornale