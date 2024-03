Regionali Abruzzo - chiusura senza leader. Todde con D’Amico : “Uniti come in Sardegna vinciamo”. Marsilio con i governatori di destra. “Riprendiamoci la speranza, si può fare”. Dal palco de L’Aquila Alessandra Todde – fresca di vittoria in Sardegna contro ogni pronostico – sale sul palco ... (Leggi)

Regionali Abruzzo - al voto domenica 10. 20.35 Chiusa la campagna elettorale in Abruzzo , dove domenica si vota per il presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Urne aperte dalle ... (Leggi)

Regionali in Abruzzo - Luciano D’amico : «In auto ho percorso 35 mila chilometri. È più facile unire tutti dopo 5 anni di disastri del centrodestra». Il candidato del centrosinistra più il M5S: «La sanità abruzzese è in condizioni drammatiche, siamo terzultimi in Italia per qualità dei servizi. Se sarò ... (Leggi)

Regionali Abruzzo, Todde spinge D’Amico. Conte: «Alleati con il Pd anche per il governo»: «In Abruzzo uniti come nella mia regione!», è intanto il grido di battaglia che la neo-presidente sarda Todde ha lanciato ieri nelle piazze in piazza dell’aquilano. Insieme al candidato D’Amico. E a ...ilmessaggero

Regionali Abruzzo, sprint Marsilio: «Noi avanti di dieci punti». Il governatore uscente non teme l’effetto Sardegna: «Non trasformeremo l’Abruzzo in un campo di combattimento del centrosinistra ... «Duecento milioni di investimento» per una Regione che «non può tornare nelle mani del Pd e dei comunisti», che ora ...ilmessaggero

Protezione Civile: allerta meteo in cinque regioni per maltempo, anche Roma tra le zone a rischio: La protezione civile ha già emesso un avviso di allerta meteo per la giornata del 9 marzo 2024, in particolare per le regioni dell’Abruzzo, della Campania, del Lazio, del Molise e della Puglia.meteogiornale