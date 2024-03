Re Carlo torna a lavoro a Clarence House per un evento ufficiale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 9 marzo 2024) Da quando ha condiviso con tutti la propria diagnosi di cancro, reIII si è allontanato dagli impegni pubblici. Il Sovrano si è rifiutato di nominare un reggente, come la legge gli permetterebbe di fare. Secondo quanto dichiarato da Buckingham Palace, il Sovrano si occupa ancora di persona degli impegni burocratici. Su consiglio dei medici, però, non partecipa ad eventi in pubblico. Anche l’incontro settimanale con il Primo Ministro, Rishi Sunak, si è svolto in queste settimane a distanza. Il Sovrano lo ha incontrato in presenza solo una volta. Tuttavia, di recente reIII è stato fotografato mentre arrivava aprima di sottoporsi ad un ulteriore trattamento contro il cancro. Attualmente il Sovrano soggiorna a Sandringham, perciò ogni movimento verso la Capitale desta l’attenzione della stampa. ...