Rc auto | Prato tra le città italiane più care | si pagano 554 euro l' anno

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 – Aumenta ancora l'rc. Secondo l'ultima rilevazione di Ivass, l'istituto di vigilanza per le assicurazioni, a gennaio 2024 il prezzo medio delle polizzeè salito a 389, con un incremento del 7,5 per cento su base annua, superiore all’inflazione, anche se in frenata rispetto al +7,9 per cento registrato a dicembre 2023 rispetto al dicembre 2022. I prezzi delle polizze assicurative restano inoltre inferiori al 2019, quando il prezzo medio di gennaio era di 406. Per gli assicurati che appartengono a classi di merito superiori alla prima, l'aumento è del 10,4 per cento annuo. Anche se in frenata, l'aumento dell'rcè, secondo Unc, l'Unione nazionale dei consumatori, «un rincaro lunare, ingiustificato e vergognoso, che mira solo a rimpinguare i profitti, ...