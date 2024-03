Ravezzani | «Stadio Inter e Milan | c’è una sgradevole sensazione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Continua a tenere banco, per, la questione. San Siro o non San Siro? Quale altra alternativa? Fabio, su Twitter, esprime la sua opinione a riguardo.– Fabionon è convinto dalla narrazione attorno alla questioneper. Effettivamente si fatica a capire cosa giri intorno all’ipotesi San Siro o all’ipotesi di altri due impianti separati, in altri luoghi che non sianoo. Il direttore di TeleLombardia, molto sinteticamente, esprime la sua opinione in questi termini: “Laè che sullonessuno, ma proprio nessuno, dica la verità…“-News - Ultime ...