Rapporti tesi in famiglia Maltrattamenti | assolto magrebino

(Di sabato 9 marzo 2024) Una prima condanna per. E poi di nuovo in coppia tanto da presentarsi assieme al processo. Ma, complice pure la "grande distanza delle nostre culture" - come lui stesso avrebbe poi ammesso davanti al gip -, la relazione non solo era naufragata: era pure sfociata in una seconda denuncia per. Questa volta però conclusasi nei giorni scorsi con un’assoluzione piena "per non avere commesso il fatto". Così ha deciso il giudice Cristiano Coiro alla luce della richiesta di condanna della procura a tre anni. Nell’epoca dei social, determinanti per la sentenza si sono forse rivelate le chat whatsapp tra i due con cui la difesa dell’uomo - avvocati Massimo Pleiadi e Francesco Furnari - aveva raccontato la storia tra i due, compresa la gestione dei figli minorenni, in quella manciata di settimane tra il 26 maggio e il primo luglio ...