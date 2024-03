Rapina sala slot ad Arpaia | arrestato

(Di sabato 9 marzo 2024)ad: Riconosciuto l’indagato come un frequentatore abituale del locale. Tradito dall’abbigliamento e dalla targa dell’autoad. Questa mattina, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinirieri della Stazione diin provincia di Benevento – in collabolazione con i loro colleghi della Stazione di San di San Felice a Cancello in provincia di Caserta – hanno eseguito una misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Ad emettere il provvedimento cautelare l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. A finire agli arresti domiciliari per effetto della misura di una persona di San Felice a Cancello, allo ...

Perde soldi in sala slot e decide di Rapinarla: un arresto nel Casertano: A San Felice a Cancello (Caserta) i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di una Rapina in una sala slot ad Arpaia, nel

Rapina una sala Slot in cui aveva appena perso: ai domiciliari: L'uomo con viso travisato ed armato di pistola, entrato nella sala slot aveva minacciato la dipendente alla cassa costringendola a consegnare l'incasso.