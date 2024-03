Ranieri ’studia’ da leader Con Jack scintille positive

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)e di personalità. "Good vibes", come le chiamerebbe Alino Diamanti. Non è certo passato inosservato il confronto sul terreno di gioco avvenuto trae Bonaventura nella parte finale della gara con il Maccabi Haifa. Un faccia a faccia "di campo" (come peraltro a decine ce ne sono in ogni spogliatoio durante una stagione) che ha fatto in un primo momento supporre come tra il centrale e il fantasista ci fosse già da prima del match qualcosa in sospeso, che poi si è frantumato come una bolla di sapone al gol di Barak al 95’. L’occhio vitreo e il dito alla bocca mostrati dal classe ’99 verso il compagno, a giudicare dalle reazioni sui social e dai commenti ascoltati via radio, sono stati in realtà due espressioni di un atteggiamento per gran parte apprezzato dal tifo viola. Visto che non è stata la prima volta ...